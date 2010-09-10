Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 467
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:34

Добрый день. Если честно, нет особого желания вникать в юридические вопросы и нюансы, связанные с налоговыми спорами. Подскажите, в какую адвокатскую контору стоит обратиться в Питере? Заранее, спасибо, за ответы.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:13

Привет, всем. Мне самой пришлось потратить несколько часов свободного времени на просмотр информации и поиски в интернете ответов. Поэтому, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения и равнодушно пройти мимо него. На странице https://rosscon.ru/nalogovye-spory/ вы можете выбрать нужную услугу, а потом сразу отправить сообщение с вопросом, либо же указать свой контактный номер телефона для связи. Я считаю, что нет смысла даже пытаться вникать в вопросы юридического характера, проще воспользоваться помощью грамотных адвокатов, которые проанализируют ситуацию и скажут – удастся выиграть дело в суде или же нет.
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