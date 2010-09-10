Сообщение zevc » Сегодня, 15:34

Добрый день. Если честно, нет особого желания вникать в юридические вопросы и нюансы, связанные с налоговыми спорами. Подскажите, в какую адвокатскую контору стоит обратиться в Питере? Заранее, спасибо, за ответы.