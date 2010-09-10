Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Если честно, нет особого желания вникать в юридические вопросы и нюансы, связанные с налоговыми спорами. Подскажите, в какую адвокатскую контору стоит обратиться в Питере? Заранее, спасибо, за ответы.
Re: Подскажите
Привет, всем. Мне самой пришлось потратить несколько часов свободного времени на просмотр информации и поиски в интернете ответов. Поэтому, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения и равнодушно пройти мимо него. На странице https://rosscon.ru/nalogovye-spory/ вы можете выбрать нужную услугу, а потом сразу отправить сообщение с вопросом, либо же указать свой контактный номер телефона для связи. Я считаю, что нет смысла даже пытаться вникать в вопросы юридического характера, проще воспользоваться помощью грамотных адвокатов, которые проанализируют ситуацию и скажут – удастся выиграть дело в суде или же нет.
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