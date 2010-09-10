Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:37

У меня затевается грандиозный ремонт в доме. Сейчас вот нужно купить инструменты, дрель, шуруповёрт и так далее. Кто недавно его покупал, сориентируйте по стоимости и где лучше его взять.

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