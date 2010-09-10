Ремонт дома

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Ремонт дома

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:37

У меня затевается грандиозный ремонт в доме. Сейчас вот нужно купить инструменты, дрель, шуруповёрт и так далее. Кто недавно его покупал, сориентируйте по стоимости и где лучше его взять.
5006
Вернуться к началу
Аватара пользователя
дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Ремонт дома

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:53

Есть сейчас такие компании, которые дают инструменты на прокат. Но я бы не стал все инструменты на прокат брать, потому что некоторые все-таки часто могут пригодиться в хозяйстве. Например, такие, как, дрель, шуруповёрт, электроточило. У меня у самого много инструментов есть, которые в течение нескольких лет покупал в этом магазине, официальном дистрибьютере техники Зубр. Там выбор хороший, да и цены не драконовские.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость