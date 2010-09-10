Ремонт дома
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Ремонт дома
У меня затевается грандиозный ремонт в доме. Сейчас вот нужно купить инструменты, дрель, шуруповёрт и так далее. Кто недавно его покупал, сориентируйте по стоимости и где лучше его взять.
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Re: Ремонт дома
Есть сейчас такие компании, которые дают инструменты на прокат. Но я бы не стал все инструменты на прокат брать, потому что некоторые все-таки часто могут пригодиться в хозяйстве. Например, такие, как, дрель, шуруповёрт, электроточило. У меня у самого много инструментов есть, которые в течение нескольких лет покупал в этом магазине, официальном дистрибьютере техники Зубр. Там выбор хороший, да и цены не драконовские.
Re: Ремонт дома
Володя9 писал(а):У меня затевается грандиозный ремонт в доме. Сейчас вот нужно купить инструменты, дрель, шуруповёрт и так далее. Кто недавно его покупал, сориентируйте по стоимости и где лучше его взять.
Вы и правда сами будете делать ремонт и к тому же грандиозный по вашим же словам? Это круто очень, но вы должны понимать, что при этом он будет минимум очень продолжительным, но скорее всего - бесконечным. А в итоге никакой экономии, скорее всего, не получится. Профессионалы сделают же все быстрее и лучше. Помогут подобрать более выгодные материал и так далее. Этак компания еще и проводить постоянный контроль качества https://www.valkoinen.ru
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