Ремонт дома

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Ремонт дома

Сообщение Володя9 » 15 фев 2022, 08:37

У меня затевается грандиозный ремонт в доме. Сейчас вот нужно купить инструменты, дрель, шуруповёрт и так далее. Кто недавно его покупал, сориентируйте по стоимости и где лучше его взять.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Ремонт дома

Сообщение дядя Коля » 15 фев 2022, 08:53

Есть сейчас такие компании, которые дают инструменты на прокат. Но я бы не стал все инструменты на прокат брать, потому что некоторые все-таки часто могут пригодиться в хозяйстве. Например, такие, как, дрель, шуруповёрт, электроточило. У меня у самого много инструментов есть, которые в течение нескольких лет покупал в этом магазине, официальном дистрибьютере техники Зубр. Там выбор хороший, да и цены не драконовские.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Ремонт дома

Сообщение Venik » Вчера, 21:17

Володя9 писал(а):У меня затевается грандиозный ремонт в доме. Сейчас вот нужно купить инструменты, дрель, шуруповёрт и так далее. Кто недавно его покупал, сориентируйте по стоимости и где лучше его взять.

Вы и правда сами будете делать ремонт и к тому же грандиозный по вашим же словам? Это круто очень, но вы должны понимать, что при этом он будет минимум очень продолжительным, но скорее всего - бесконечным. А в итоге никакой экономии, скорее всего, не получится. Профессионалы сделают же все быстрее и лучше. Помогут подобрать более выгодные материал и так далее. Этак компания еще и проводить постоянный контроль качества https://www.valkoinen.ru
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