Покупка диплома

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка диплома

Сообщение zevc » Сегодня, 10:33

С чего начать просмотр и поиски в интернете компании для сотрудничества, которая изготавливает дипломы, а потом доставляет их по стране? Нет времени и желания просматривать многочисленные сайты, поэтому я решила написать вам и поинтересоваться, что скажете на это?
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