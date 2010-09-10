Покупка диплома
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Покупка диплома
С чего начать просмотр и поиски в интернете компании для сотрудничества, которая изготавливает дипломы, а потом доставляет их по стране? Нет времени и желания просматривать многочисленные сайты, поэтому я решила написать вам и поинтересоваться, что скажете на это?
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