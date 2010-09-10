Разбор субару
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Разбор субару
Здравствуйте. Я сравнивала условия оплаты и сроки доставки б/у запчастей по стране. Решила, что проще и дешевле будет заказать на свой автомобиль подержанные запчасти, поэтому отправилась просматривать каталоги в интернет. Здесь https://fugaparts.ru/Catalog/SUBARU/ разбор субару предлагает выбрать и купить всё необходимое онлайн, ещё и с дополнительной скидкой. А вы как считаете, стоит ли вот так сразу отдавать предпочтение сотрудничеству с незнакомой компанией? Или обязательно просмотреть отзывы о её работе, а потом уже только сформировать заявку на покупку? Надеюсь, что отпишетесь, и мы обсудим с вами этот вопрос.
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