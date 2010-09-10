Подскажите сайт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 410
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Подскажите сайт
Подскажите сайт, где можно купить скины и открывать кейсы для игры в Контрл Страйк?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 601
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Подскажите сайт
Для покупки скинов и открытия кейсов CS:GO я использую сайт https://loot.run/ Все достаточно просто и ни разу не возникало никаких проблем. Скинов и кейсов там огромное количество, все отличаются по цене, само собой. Но в целом сайт достаточно выгоден, я как-то сравнивал и остановился на нем по итогу.
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