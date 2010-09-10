Подскажите сайт

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Подскажите сайт

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:53

Подскажите сайт, где можно купить скины и открывать кейсы для игры в Контрл Страйк?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 601
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Подскажите сайт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:14

Для покупки скинов и открытия кейсов CS:GO я использую сайт https://loot.run/ Все достаточно просто и ни разу не возникало никаких проблем. Скинов и кейсов там огромное количество, все отличаются по цене, само собой. Но в целом сайт достаточно выгоден, я как-то сравнивал и остановился на нем по итогу. 
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость