Суши в Одессе
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Суши в Одессе
Приветствую! Подскажите, где в Одессе можно заказать вкусные суши и роллы?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Суши в Одессе
TanyaLoy писал(а):Приветствую! Подскажите, где в Одессе можно заказать вкусные суши и роллы?
Доброго. Ну не вопрос, могу выручить. Сервис доставки суши в Одессе DA!СУШИ предлагает самые вкусные суши и роллы с оперативной доставкой по городу - https://dasushi.od.ua/ Повара настоящие виртуозы в своем деле, не прекращают удивлять своими кулинарными шедеврами) Я у них постоянный клиент, все отлично.
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