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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Суши в Одессе Цитата Сообщение karina_bogdanova » 26 минут назад TanyaLoy писал(а): Приветствую! Подскажите, где в Одессе можно заказать вкусные суши и роллы?



Доброго. Ну не вопрос, могу выручить. Сервис доставки суши в Одессе DA!СУШИ предлагает самые вкусные суши и роллы с оперативной доставкой по городу - Доброго. Ну не вопрос, могу выручить. Сервис доставки суши в Одессе DA!СУШИ предлагает самые вкусные суши и роллы с оперативной доставкой по городу - https://dasushi.od.ua/ Повара настоящие виртуозы в своем деле, не прекращают удивлять своими кулинарными шедеврами) Я у них постоянный клиент, все отлично. Вернуться к началу

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