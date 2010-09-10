Суши в Одессе

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Суши в Одессе

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 06:16

Приветствую! Подскажите, где в Одессе можно заказать вкусные суши и роллы?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Суши в Одессе

Сообщение karina_bogdanova » 26 минут назад

TanyaLoy писал(а):Приветствую! Подскажите, где в Одессе можно заказать вкусные суши и роллы?


Доброго. Ну не вопрос, могу выручить. Сервис доставки суши в Одессе DA!СУШИ предлагает самые вкусные суши и роллы с оперативной доставкой по городу - https://dasushi.od.ua/ Повара настоящие виртуозы в своем деле, не прекращают удивлять своими кулинарными шедеврами) Я у них постоянный клиент, все отлично.
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