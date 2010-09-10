реле

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

реле

Сообщение Haminahu » Вчера, 08:23

нужен совет по выбору реле. на каких производителей смотреть?
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: реле

Сообщение irinakotova » Сегодня, 07:57

а для чего именно вам нужно реле?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: реле

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 08:23

Haminahu писал(а):нужен совет по выбору реле. на каких производителей смотреть?



мы последний раз брали реле времени, производства HAGER. заказывали через компанию ООО «А-К-С» https://a-k-c.su/catalog/HAGER/Time+Delay+Relay. они специализируются на промышленной электронике по всей России и странам СНГ. многое доставляют качественных зарубежных компаний. у нас уже третий заказ у них.
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