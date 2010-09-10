реле
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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реле
нужен совет по выбору реле. на каких производителей смотреть?
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: реле
а для чего именно вам нужно реле?
Re: реле
Haminahu писал(а):нужен совет по выбору реле. на каких производителей смотреть?
мы последний раз брали реле времени, производства HAGER. заказывали через компанию ООО «А-К-С» https://a-k-c.su/catalog/HAGER/Time+Delay+Relay. они специализируются на промышленной электронике по всей России и странам СНГ. многое доставляют качественных зарубежных компаний. у нас уже третий заказ у них.
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