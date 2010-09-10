Продать скины

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Продать скины

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:07

Хочу продать ненужные скины для игры в Контрл Страйк? Подскажите, где это лучше сделать?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 602
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продать скины

Сообщение Алексей Кобзарь » 53 минуты назад

Можешь продать ненужные скины другим игрокам здесь https://csgorun.gg Там также можно брать участие в турнирах и увеличивать свою бюджет, а потом покупать что-то новое. Есть отличный чат с другими игроками, где можно узнать много полезной инфы. Заходи, осматривайся, одним словом. 
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