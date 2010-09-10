Оборудование для лодок
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Оборудование для лодок
Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Оборудование для лодок
TanyaLoy писал(а):Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.
Муж тоже увлекается рыбалкой, а я часто составляю ему компанию, сама не заметила, как тоже втянулась Все необходимые рыболовные товары заказываем в интернет-магазине CAMPES, радует огромный ассортимент и вполне обоснованные цены, качество всегда на уровне. Вот тут https://campes.ru/catalog/oborudovanie- ... v-i-yakht/ оборудование для лодок, катеров и яхт представлен в большом ассортименте. Заказывали недавно у них эхолот Deeper CHIRP+ 2, остались довольны.
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