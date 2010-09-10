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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 104 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Оборудование для лодок Цитата Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:16 TanyaLoy писал(а): Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.



Муж тоже увлекается рыбалкой, а я часто составляю ему компанию, сама не заметила, как тоже втянулась Все необходимые рыболовные товары заказываем в интернет-магазине CAMPES, радует огромный ассортимент и вполне обоснованные цены, качество всегда на уровне. Вот тут Муж тоже увлекается рыбалкой, а я часто составляю ему компанию, сама не заметила, как тоже втянуласьВсе необходимые рыболовные товары заказываем в интернет-магазине CAMPES, радует огромный ассортимент и вполне обоснованные цены, качество всегда на уровне. Вот тут https://campes.ru/catalog/oborudovanie- ... v-i-yakht/ оборудование для лодок, катеров и яхт представлен в большом ассортименте. Заказывали недавно у них эхолот Deeper CHIRP+ 2, остались довольны. Вернуться к началу

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