Оборудование для лодок

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Оборудование для лодок

Сообщение TanyaLoy » 17 фев 2022, 00:45

Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Оборудование для лодок

Сообщение karina_bogdanova » 17 фев 2022, 02:16

TanyaLoy писал(а):Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.


Муж тоже увлекается рыбалкой, а я часто составляю ему компанию, сама не заметила, как тоже втянулась :D Все необходимые рыболовные товары заказываем в интернет-магазине CAMPES, радует огромный ассортимент и вполне обоснованные цены, качество всегда на уровне. Вот тут https://campes.ru/catalog/oborudovanie- ... v-i-yakht/ оборудование для лодок, катеров и яхт представлен в большом ассортименте. Заказывали недавно у них эхолот Deeper CHIRP+ 2, остались довольны.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Оборудование для лодок

Сообщение derigor » Вчера, 11:35

TanyaLoy писал(а):Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.


А какие лодки то конкретнее? Про моторные идёт речь?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Оборудование для лодок

Сообщение gonchar84 » Вчера, 11:50

TanyaLoy писал(а):Доброго. Интересует оборудование для лодок. Посоветуйте, плз, проверенный магазин.


Из оборудования так же понадобится кнехт https://yponton.ru/shvartovnyy-kneht-160h90mm-stalnoy-mbs24/ конечно же, чтобы можно было лодки швартовать. Не забудьте тоже такой приобрести, если ещё этого не сделали, в Yponton есть недорогой в продаже и хорошего качества, я там брал.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Оборудование для лодок

Сообщение derigor » Вчера, 19:17

Да, конечно же кнехт нужно монтировать
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