Подскажите обменник
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Подскажите обменник
Здравствуйте. Срочно нужно выбор остановить на какой-то одном обменнике в интернете, чтобы можно было обменять криптовалюты. С чего вы посоветуете начать ознакомление с информацией? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя