Сообщение klonik » 17 фев 2022, 11:48

Здравствуйте. Срочно нужно выбор остановить на какой-то одном обменнике в интернете, чтобы можно было обменять криптовалюты. С чего вы посоветуете начать ознакомление с информацией? Буду благодарна за комментарии и надеюсь, что вы отпишетесь и поможете мне советами.