Душевой поддон из камня

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 199
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Душевой поддон из камня

Сообщение Яно4ка » 17 фев 2022, 22:01

Мы решили с мужем сделать душевой поддон из камня, какая компания занимается изготовлением данного материала?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Душевой поддон из камня

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 фев 2022, 23:50

О, да у вас будет долговечная ванная) Можно не только поддон и весь пол сделать из камня, он лучше переносит перегрев, чем плитка, если вдруг захотите теплые полы. Заказать поддон из камня можно в компании Newstone. Выбор материала действительно большой разные виды и стоимость. Посмотрите на их сайте https://newstone.ru/ каталог, может что-то выберете.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Душевой поддон из камня

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 00:44

Классный вариант, у нас так же, весьма удобно и стильно.
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