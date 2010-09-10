Душевой поддон из камня
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Душевой поддон из камня
Мы решили с мужем сделать душевой поддон из камня, какая компания занимается изготовлением данного материала?
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 607
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Душевой поддон из камня
О, да у вас будет долговечная ванная) Можно не только поддон и весь пол сделать из камня, он лучше переносит перегрев, чем плитка, если вдруг захотите теплые полы. Заказать поддон из камня можно в компании Newstone. Выбор материала действительно большой разные виды и стоимость. Посмотрите на их сайте https://newstone.ru/ каталог, может что-то выберете.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 414
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Душевой поддон из камня
Классный вариант, у нас так же, весьма удобно и стильно.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей