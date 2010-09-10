Решила себя порадовать
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Решила себя порадовать
Решила себя порадовать новой покупкой и приобрести себе хорошие умные-часы с разными датчиками контроля. Можете порекомендовать, от какого бренда лучше выбирать?
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Решила себя порадовать
Я бы посоветовал присмотреться к часам Apple Watch, так как это один из лучших брендов умных часов на рынке. Себе приобрел недавно тут https://mobilo4ka.ru/apple-tehnika-kupi ... 6-2020/44/ модель Apple Watch S6 44. Могу сказать, что это не часы, а произведение искусства. Качество материалов и сборки, это просто сказка! В часах есть модуль, который позволяет отслеживать качество вашего сна, сколько вы спите и сколько ещё нужно спать, чтобы выспаться. Есть также режим тренировки, при котором часы будут уведомлять о достижении целей в фитнесе. Не менее интересной является функция "Найди мои часы" - вы можете включить её и даже не думать о часах, в случае потери они будут пищать. Есть также приложение для iPhone, с помощью которого можно управлять часами со смартфона. Самый главный недостаток - это цена, так как они намного дороже, чем аналогичные модели других производителей, но это единственный их недостаток.
Re: Решила себя порадовать
Я считаю, что если уж и покупать умные часы, то с действительно необходимыми функциями, а не просто с шагомером и часами в разных часовых поясах) Подобные функции есть практически везде. А цена назначается не просто так!
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