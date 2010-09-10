Время в интернете

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Время в интернете

Сообщение SokJin » 21 фев 2022, 09:02

Как проводите свободное время в интернете? Мне нравится играть в игры, а так же я сейчас пробую себе за игрой в казино. А вас казино привлекает?
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Время в интернете

Сообщение miskaoff » 21 фев 2022, 09:56

Свободное время я провожу по-разному. Мне нравится пробовать новое в жизни, поэтому я довольно активный. Азартные игры для меня тоже своеобразный вызов, я пробовал играть в онлайн казино, покер и даже игровые автоматы. Не скажу, что выиграл много, но выигрыши были, но я не зацикливаюсь на этом. Если ты хочешь играть в азартные игры, то нужно выбирать лицензионные казино с бонусами, которые дают возможность без проблем выводить деньги. Мне здесь https://playcasinox.online/igrovyye-avtomaty/ игровые автоматы нравятся, да и казино безопасное.
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Время в интернете

Сообщение Stivvi » Вчера, 13:21

Всем привет. Меня особо игры не интересуют. В свободное время много читаю и могу иногда посмотреть хороший фильм или сериал.
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