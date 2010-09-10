КТ легких

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

КТ легких

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:17

Где можно быстро сделать процедуру??
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: КТ легких

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:57

Думаю в частных клиниках нету проблем с записью, но и процедура не из дешевых. Я через этот сайт ktmrt.ru нашла список клиник где можно сделать КТ в Питере. Заодно почитала отзывы, сравнила цены. Так же на сервисе можно увидеть свободное время для записи и бесплатно забронировать себе нужную дату.
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