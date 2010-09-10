КТ легких
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 607
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
КТ легких
Где можно быстро сделать процедуру??
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 414
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: КТ легких
Думаю в частных клиниках нету проблем с записью, но и процедура не из дешевых. Я через этот сайт ktmrt.ru нашла список клиник где можно сделать КТ в Питере. Заодно почитала отзывы, сравнила цены. Так же на сервисе можно увидеть свободное время для записи и бесплатно забронировать себе нужную дату.
Re: КТ легких
Сделал КТ легкий после Ковида.Рекомендовано сдать кровь из вены,сделать ЭКГ и спирометрию.ЭКГ на 02.03,спи- рометрия на 05.03.Получить талон на кровь сегодня в 07-30 мин не записали. Теперь запись на следующую неделю.Завтра снова включу ноутбук 07-30 мин.Пульманологу записи вообще не было.Направление действует до 31.12.2022г.Это Москва. Терапевты работают с больными ОРВИ.Все ринулись за больничным. Теперь он выдается в электронном виде.4 терапевта работают с ОРВИ-больными.С виду молодые,розовощекие,без температуры.Побывал в клинике федеральной.Консультация кардиолога=2140 руб,сосудистого хирурга=4280 руб,анализ на антитела=1230 руб.КТ сонных артерий и сосудов головного мозга =14500 руб.Жена МРТ коленного с устава за 6000 руб
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