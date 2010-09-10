Аттестация в Ростехнадзоре

Обсуждение сферы образования нашего города.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:24

Через какую можно с первого раза пройти аттестацию в Ростехнадзоре? К кому можно обратиться за помощью?
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