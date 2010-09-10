Аттестация в Ростехнадзоре
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Аттестация в Ростехнадзоре
Через какую можно с первого раза пройти аттестацию в Ростехнадзоре? К кому можно обратиться за помощью?
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