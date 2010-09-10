Аттестация в Ростехнадзоре

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 608
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 фев 2022, 12:24

Через какую можно с первого раза пройти аттестацию в Ростехнадзоре? К кому можно обратиться за помощью?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Наташа Швец » 21 фев 2022, 23:38

Обратитесь в компанию ООО "МАП" с их помощью мы прошли аттестацию по промышленной безопасности в Ростехнадзор. Если честно было страшно, но их гарантии давали надежду. Проходили обучение в академии, после была у нас предаттестационная подготовка, в общем мы были хорошо подготовлены, теорию знали, может быть из-за подготовленности аттестация в ростехнадзоре прошла успешно. Теперь есть опыт и контакты к кому обращаться при повышении квалификации)
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Яно4ка » Вчера, 16:44

Не помешают такие консалтинговые услуги, особенно для ростехнадзора
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