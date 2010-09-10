Аттестация в Ростехнадзоре
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 608
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Аттестация в Ростехнадзоре
Через какую можно с первого раза пройти аттестацию в Ростехнадзоре? К кому можно обратиться за помощью?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 415
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Аттестация в Ростехнадзоре
Обратитесь в компанию ООО "МАП" с их помощью мы прошли аттестацию по промышленной безопасности в Ростехнадзор. Если честно было страшно, но их гарантии давали надежду. Проходили обучение в академии, после была у нас предаттестационная подготовка, в общем мы были хорошо подготовлены, теорию знали, может быть из-за подготовленности аттестация в ростехнадзоре прошла успешно. Теперь есть опыт и контакты к кому обращаться при повышении квалификации)
Re: Аттестация в Ростехнадзоре
Не помешают такие консалтинговые услуги, особенно для ростехнадзора
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