Аттестация в Ростехнадзоре

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 фев 2022, 12:24

Через какую можно с первого раза пройти аттестацию в Ростехнадзоре? К кому можно обратиться за помощью?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Наташа Швец » 21 фев 2022, 23:38

Обратитесь в компанию ООО "МАП" с их помощью мы прошли аттестацию по промышленной безопасности в Ростехнадзор. Если честно было страшно, но их гарантии давали надежду. Проходили обучение в академии, после была у нас предаттестационная подготовка, в общем мы были хорошо подготовлены, теорию знали, может быть из-за подготовленности аттестация в ростехнадзоре прошла успешно. Теперь есть опыт и контакты к кому обращаться при повышении квалификации)
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Яно4ка » 03 мар 2022, 16:44

Не помешают такие консалтинговые услуги, особенно для ростехнадзора
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Аттестация в Ростехнадзоре

Сообщение Anthonn » 44 минуты назад

Как вы собираетесь дальше работать в этой сфере, если в голове нет никаких знаний? Если есть заинтересованность в профессии, то обучайтесь, никогда не поздно учиться. Тем более, в интернете масса информации можно найти, например, есть складчина курсов EGround абсолютно бесплатная. Можно скачать любую необходимую информацию для обучения и не придется никому платить, отложится в голове, в будущем будете применять на практике. У меня два высших образования, никому никогда не платил даже за курсовую, сам по крохам инфу собираю, анализирую, добавляю, а так бы уже дворы мёл.
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