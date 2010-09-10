Донорство
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Донорство
Здравствуйте. Всегда восхищаюсь людьми которые дают добровольное согласие на кроводачу или иное донорство, так как это является ключевым моментом для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Вот подумываю тоже стать донором, что скажете?
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Донорство
Если у вас есть проблемы со здоровьем, то они могут помешать вам стать донором. Я планирую стать донором яйцеклеток и для этого очень важно обследоваться, ведь существуют противопоказания к забору яйцеклеток и есть такие, которые проявляются лишь в процессе подготовки к донорству. Если вам от 18 до 35 лет, у вас нет врожденных и инфекционных, психических заболеваний, то можете попробовать себя в донорстве яйцеклеток тоже. Здесь https://reprobank.ru/bank-donorov/stat-donorom-yajtsekletok можете прочесть подробнее про это.
Re: Донорство
Стать донором яйцеклеток не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно просто обратиться в клинику репродуктивного здоровья, специалисты которой оценят состояние здоровья, анализы и предложат пройти обследование.
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