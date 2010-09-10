Сообщение miskaoff » Вчера, 16:49

Здравствуйте. Всегда восхищаюсь людьми которые дают добровольное согласие на кроводачу или иное донорство, так как это является ключевым моментом для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Вот подумываю тоже стать донором, что скажете?