Донорство

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Донорство

Сообщение miskaoff » Вчера, 16:49

Здравствуйте. Всегда восхищаюсь людьми которые дают добровольное согласие на кроводачу или иное донорство, так как это является ключевым моментом для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Вот подумываю тоже стать донором, что скажете?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Донорство

Сообщение SokJin » Вчера, 17:16

Если у вас есть проблемы со здоровьем, то они могут помешать вам стать донором. Я планирую стать донором яйцеклеток и для этого очень важно обследоваться, ведь существуют противопоказания к забору яйцеклеток и есть такие, которые проявляются лишь в процессе подготовки к донорству. Если вам от 18 до 35 лет, у вас нет врожденных и инфекционных, психических заболеваний, то можете попробовать себя в донорстве яйцеклеток тоже. Здесь https://reprobank.ru/bank-donorov/stat-donorom-yajtsekletok можете прочесть подробнее про это.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: Донорство

Сообщение Stivvi » Вчера, 18:39

Стать донором яйцеклеток не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно просто обратиться в клинику репродуктивного здоровья, специалисты которой оценят состояние здоровья, анализы и предложат пройти обследование.
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