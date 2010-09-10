Саженцы роз
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Саженцы роз
Доброго времени суток! Подскажите, где можно заказать саженцы роз?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Саженцы роз
TanyaLoy писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, где можно заказать саженцы роз?
Доброго. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина “Агро-Бреза”, предлагают огромный выбор саженцев роз, очень много сортов, достойных внимания. Вот тут https://agro-breza.com/shop/ можете ознакомиться с полным ассортиментом и оформить заказ.
Лично мне очень нравится сорт розы Амандин, потрясающий цвет и аромат:
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