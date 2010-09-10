Саженцы роз

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Саженцы роз

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 04:07

Доброго времени суток! Подскажите, где можно заказать саженцы роз?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Саженцы роз

Сообщение karina_bogdanova » 59 минут назад

TanyaLoy писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, где можно заказать саженцы роз?


Доброго. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина “Агро-Бреза”, предлагают огромный выбор саженцев роз, очень много сортов, достойных внимания. Вот тут https://agro-breza.com/shop/ можете ознакомиться с полным ассортиментом и оформить заказ.

Лично мне очень нравится сорт розы Амандин, потрясающий цвет и аромат:

Изображение
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