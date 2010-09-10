Холодные звонки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Холодные звонки
В какую компанию можно обратиться для услуги холодных звонков, самой нет времени этим заниматься, база есть!
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Холодные звонки
Я тоже раньше не верил в эти холодные звонки, по крайней мере, когда сам обзванивал базу было мало результатов. Пока случайно не попал на контакты компании https://groupds.ru/uslugi/holodnye-zvonki/ и попробовал заказать их услуги. Я не знаю, как они так умеют, но более 45% из базы контактов, сели на крючок и стали потенциальными клиентами.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Холодные звонки
О, спасибо, это то что мне и нужно. Созвонюсь с ними, есть пару вопросов по работе.
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