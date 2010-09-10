Холодные звонки

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Холодные звонки

Сообщение Наташа Швец » 01 мар 2022, 23:31

В какую компанию можно обратиться для услуги холодных звонков, самой нет времени этим заниматься, база есть!
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Холодные звонки

Сообщение Алексей Кобзарь » 02 мар 2022, 00:19

Я тоже раньше не верил в эти холодные звонки, по крайней мере, когда сам обзванивал базу было мало результатов. Пока случайно не попал на контакты компании https://groupds.ru/uslugi/holodnye-zvonki/ и попробовал заказать их услуги. Я не знаю, как они так умеют, но более 45% из базы контактов, сели на крючок и стали потенциальными клиентами. 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Холодные звонки

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 16:22

О, спасибо, это то что мне и нужно. Созвонюсь с ними, есть пару вопросов по работе.
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