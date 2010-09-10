Полупромышленный кондиционер

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Полупромышленный кондиционер

Сообщение РусланР » 04 мар 2022, 11:30

Подскажите в интернете где-то можно заказать полупромышленный кондиционер для магазина?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Полупромышленный кондиционер

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 22:37

Для начала подскажите, сколько квадратных метров Ваш магазин, чтобы понимать какой мощности советовать Вам кондиционер. Такие кондиционеры работают не только на охлаждение, но и на обогрев. В общем выбирайте тут https://www.ventprom.spb.ru/katalog/kondicionery/polupromyshlennye/ кондиционер, в случае чего консультанты помогут с выбором.
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