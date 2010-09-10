Полупромышленный кондиционер
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Полупромышленный кондиционер
Подскажите в интернете где-то можно заказать полупромышленный кондиционер для магазина?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Полупромышленный кондиционер
Для начала подскажите, сколько квадратных метров Ваш магазин, чтобы понимать какой мощности советовать Вам кондиционер. Такие кондиционеры работают не только на охлаждение, но и на обогрев. В общем выбирайте тут https://www.ventprom.spb.ru/katalog/kondicionery/polupromyshlennye/ кондиционер, в случае чего консультанты помогут с выбором.
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