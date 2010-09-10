Что такое кредитный калькулятор?
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Что такое кредитный калькулятор?
Приветствую всех, друзья. Только недавно осознал, что впервые воспользовался кредитом. Теперь мне интересно, а как можно рассчитать все детали и нюансы выплат по кредитам? Как я прочел на https://bankkredity.ru/kreditnyy_kalkulyator/ , вполне реально воспользоваться кредитным калькулятором. Я ведь прав, или чего то просто не понимаю? Интересно будет узнать, народ.
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