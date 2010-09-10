Маркиза для кафе

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Маркиза для кафе

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 17:25

У меня есть в планах сделать летнюю терасу у своего кафетерия, сейчас ищу поставщика качественных маркиз, к кому можно обратиться?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Маркиза для кафе

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 18:55

Для навесов я тоже заказывал изготовление маркиз в компании Кеплид Хорека. Если зайти на их сайт, можно выбрать подходящий по размерам, виду и цене маркиз. Сроки изготовления соблюдают, у меня с ними не возникло проблем, также тут можно заказать и мебель для кафе. Посмотрите каталог, думаю ,вы найдете нужное для себя.
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