Маркиза для кафе
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Маркиза для кафе
У меня есть в планах сделать летнюю терасу у своего кафетерия, сейчас ищу поставщика качественных маркиз, к кому можно обратиться?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Маркиза для кафе
Для навесов я тоже заказывал изготовление маркиз в компании Кеплид Хорека. Если зайти на их сайт, можно выбрать подходящий по размерам, виду и цене маркиз. Сроки изготовления соблюдают, у меня с ними не возникло проблем, также тут можно заказать и мебель для кафе. Посмотрите каталог, думаю ,вы найдете нужное для себя.
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