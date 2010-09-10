Ветеринарные клиники

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Ветеринарные клиники

Сообщение РусланР » Вчера, 23:20

Вот мы живем в маленьком грроде и у нас по какой-то причине постоянно не работают вет клиники. И вот как хотя бы консультацию получить?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Ветеринарные клиники

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 23:25

Вот в этом и проблема маленьких городов, что там вообще в основном ко всему халатно относятся. А в любом городе есть животные. Ну я могу Вам посоветовать сайт https://vetonline.pro/ где дают онлайн консультацию, и Вы сможете в любое время. Консультацию онлайн можно получить за 149 грн, а если купить подписку, то будет возможность за 95 грн\месяц.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Помощь животным»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей