Ветеринарные клиники
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Ветеринарные клиники
Вот мы живем в маленьком грроде и у нас по какой-то причине постоянно не работают вет клиники. И вот как хотя бы консультацию получить?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 416
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Ветеринарные клиники
Вот в этом и проблема маленьких городов, что там вообще в основном ко всему халатно относятся. А в любом городе есть животные. Ну я могу Вам посоветовать сайт https://vetonline.pro/ где дают онлайн консультацию, и Вы сможете в любое время. Консультацию онлайн можно получить за 149 грн, а если купить подписку, то будет возможность за 95 грн\месяц.
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