Облачные сервера

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Облачные сервера

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 20:41

Если подключать виртуальный сервер у одного провайдера, можно ли использовать свой образ?
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