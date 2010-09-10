Облачные сервера
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Облачные сервера
Если подключать виртуальный сервер у одного провайдера, можно ли использовать свой образ?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 610
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Облачные сервера
Вообще-то можно, но в большем случае всё зависит от провайдера, какие он выдвигает условия для создания сервера. Compute Cloud если заказывать создание через Timeweb, это возможно, но через запрос в поддержку, и он должен быть в формате RAW.
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