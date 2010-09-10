Облачные сервера

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 418
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Облачные сервера

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 20:41

Если подключать виртуальный сервер у одного провайдера, можно ли использовать свой образ?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 610
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Облачные сервера

Сообщение Алексей Кобзарь » 33 минуты назад

Вообще-то можно, но в большем случае всё зависит от провайдера, какие он выдвигает условия для создания сервера. Compute Cloud если заказывать создание через Timeweb, это возможно, но через запрос в поддержку, и он должен быть в формате RAW.
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