Логистика

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Логистика

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:49

Есть в планах открыть логистическую компанию. Но хотелось бы уточнить, как сразу настроить бизнес процессы, что работа началась без сбоев?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Логистика

Сообщение Наташа Швец » 50 минут назад

Чтобы настроить бизнес процессы, нужно заняться оптимизацией самого бизнеса, автоматизировать его, тем более что сейчас есть уже готовые программы, системы, которые это позволяют. Например, компания uis тут есть о ее услугах больше информации, предлагает своим клиентам tms систему, wms систему, каждая отвечает за свою ветку работы на складе. Почитайте об этом больше, и сами решите, как лучше выбрать.
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