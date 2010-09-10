Логистика
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 611
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Логистика
Есть в планах открыть логистическую компанию. Но хотелось бы уточнить, как сразу настроить бизнес процессы, что работа началась без сбоев?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 420
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Логистика
Чтобы настроить бизнес процессы, нужно заняться оптимизацией самого бизнеса, автоматизировать его, тем более что сейчас есть уже готовые программы, системы, которые это позволяют. Например, компания uis тут есть о ее услугах больше информации, предлагает своим клиентам tms систему, wms систему, каждая отвечает за свою ветку работы на складе. Почитайте об этом больше, и сами решите, как лучше выбрать.
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