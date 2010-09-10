LED лампы в авто

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

LED лампы в авто

Сообщение Зинаидушка » 18 мар 2022, 19:24

Ищу качественные светодиодные лампочки для авто оптики. Помогите с выбором ребята, где и какие будет лучше заказать?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: LED лампы в авто

Сообщение Алексеич » Вчера, 22:32

Сам испробовал много разных лампочек, были разные, пока не узнал про высококачественные автомобильные светодиодные корейского и российского производства. Например вот такие светодиодные лампы H8 в противотуманки меня порадовали качественно стабильным и ярким светом. В онлайн-магазине Нетюнинг, вы найдете любые модификации диодок, включая лампы для поворотов, салона, багажника, стопов, и т.д., рекомендую если хотите получить гарантированное качество.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: LED лампы в авто

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 23:11

Надо будет подробнее предложения изучить. Благодарю за полезную информацию.
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