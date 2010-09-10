LED лампы в авто
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
LED лампы в авто
Ищу качественные светодиодные лампочки для авто оптики. Помогите с выбором ребята, где и какие будет лучше заказать?
Re: LED лампы в авто
Сам испробовал много разных лампочек, были разные, пока не узнал про высококачественные автомобильные светодиодные корейского и российского производства. Например вот такие светодиодные лампы H8 в противотуманки меня порадовали качественно стабильным и ярким светом. В онлайн-магазине Нетюнинг, вы найдете любые модификации диодок, включая лампы для поворотов, салона, багажника, стопов, и т.д., рекомендую если хотите получить гарантированное качество.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: LED лампы в авто
Надо будет подробнее предложения изучить. Благодарю за полезную информацию.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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