Гроутент

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Гроутент

Сообщение Наташа Швец » 24 минуты назад

Где можно купить гроутент? Хочу поставить у себя на участке парочку для пробы, как получится выращивать в нем!
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