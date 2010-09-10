Гроутент
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 421
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Гроутент
Где можно купить гроутент? Хочу поставить у себя на участке парочку для пробы, как получится выращивать в нем!
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 613
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Гроутент
Вы не пожалеете, у меня жена в прошлом году такие купила, так урожай собирали рано, когда на открытом участке только проростало) Такая по сути палатка для растений, обеспечивается им необходимые климатические условия, кто муже там достаточно места, чтобы поставить дополнительно оборудование. Покупали гроутент тут https://agrodom.com/groutenty/, в принципе как и всё удобрение. Хороший магазин, богат не только на качественный товар, но и его ассортимент.
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