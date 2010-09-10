Гроутент

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Гроутент

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:26

Где можно купить гроутент? Хочу поставить у себя на участке парочку для пробы, как получится выращивать в нем!
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 613
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Гроутент

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:03

Вы не пожалеете, у меня жена в прошлом году такие купила, так урожай собирали рано, когда на открытом участке только проростало) Такая по сути палатка для растений, обеспечивается им необходимые климатические условия, кто муже там достаточно места, чтобы поставить дополнительно оборудование. Покупали гроутент тут https://agrodom.com/groutenty/, в принципе как и всё удобрение. Хороший магазин, богат не только на качественный товар, но и его ассортимент.
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