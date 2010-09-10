Про алкоголь

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Про алкоголь

Сообщение Fillana » Вчера, 09:23

Мой муж очень сильно пьет и я никак не могу уговорить его остановиться. Что делать? Как убеждать человека? Можно ли вылечить эту зависимость медикаментозно?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Про алкоголь

Сообщение Raduznaya » Вчера, 13:09

Ну вообще, да. Алкоголизм сейчас лечат и очень успешно. Вот только, конечно, нужно чтобы ваш муж сам понял, что алкоголь - это путь в никуда. Убедите его, что он может загубить всю свою жизнь. А чтобы этого не произошло нужно как можно скорей отправляться на лечение в хорошую клинику, где ему помогут справиться с этой зависимостью. Один мой знакомый лечился вот здесь: https://kazan-razvitie.ru/ Так он очень хорошо отзывался об этой клинике. И ведь помогло - реально! Уже сколько времени не пьет совсем
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