Про алкоголь
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Про алкоголь
Мой муж очень сильно пьет и я никак не могу уговорить его остановиться. Что делать? Как убеждать человека? Можно ли вылечить эту зависимость медикаментозно?
Re: Про алкоголь
Ну вообще, да. Алкоголизм сейчас лечат и очень успешно. Вот только, конечно, нужно чтобы ваш муж сам понял, что алкоголь - это путь в никуда. Убедите его, что он может загубить всю свою жизнь. А чтобы этого не произошло нужно как можно скорей отправляться на лечение в хорошую клинику, где ему помогут справиться с этой зависимостью. Один мой знакомый лечился вот здесь: https://kazan-razvitie.ru/ Так он очень хорошо отзывался об этой клинике. И ведь помогло - реально! Уже сколько времени не пьет совсем
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