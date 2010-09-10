подбор донорских яйцеклеток
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подбор донорских яйцеклеток
Здравствуйте. Может кто-то знает, куда можно обратиться за подбором донорских яйцеклеток? Знаю, что донорство спермы распространено, а вот на счет донорских яйцеклеток не слышала. В моем случае нужна именно донорская яйцеклетка.
Re: подбор донорских яйцеклеток
Здравствуйте. Думаю, что в современных репродуктивных банках вы сможете подобрать не только донора спермы но и яйцеклетки. Могу вам подсказать обратиться в банк репродуктивных тканей «Репробанк» https://reprobank.ru/bank-donorov/donorstvo-yajcekletki по поводу донора яйцеклетки. Сами к ним обращались по такому вопросу. Донора можно выбрать по разным параметрам: цвету волос, цвету глаз, национальности, возрасту и многое другое. Так же банк постоянно обновляется. Еще рекомендую проконсультироваться с врачом-репродуктологом на счет того, нужен ли вам вообще донор, будет ли попытка это удачной, какие шансы зачать в этом случае.
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