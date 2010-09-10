Сообщение SokJin » 23 мар 2022, 14:19

Здравствуйте. Может кто-то знает, куда можно обратиться за подбором донорских яйцеклеток? Знаю, что донорство спермы распространено, а вот на счет донорских яйцеклеток не слышала. В моем случае нужна именно донорская яйцеклетка.