подбор донорских яйцеклеток

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

подбор донорских яйцеклеток

Сообщение SokJin » 23 мар 2022, 14:19

Здравствуйте. Может кто-то знает, куда можно обратиться за подбором донорских яйцеклеток? Знаю, что донорство спермы распространено, а вот на счет донорских яйцеклеток не слышала. В моем случае нужна именно донорская яйцеклетка.
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: подбор донорских яйцеклеток

Сообщение Stivvi » 23 мар 2022, 15:01

Здравствуйте. Думаю, что в современных репродуктивных банках вы сможете подобрать не только донора спермы но и яйцеклетки. Могу вам подсказать обратиться в банк репродуктивных тканей «Репробанк» https://reprobank.ru/bank-donorov/donorstvo-yajcekletki по поводу донора яйцеклетки. Сами к ним обращались по такому вопросу. Донора можно выбрать по разным параметрам: цвету волос, цвету глаз, национальности, возрасту и многое другое. Так же банк постоянно обновляется. Еще рекомендую проконсультироваться с врачом-репродуктологом на счет того, нужен ли вам вообще донор, будет ли попытка это удачной, какие шансы зачать в этом случае.
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: подбор донорских яйцеклеток

Сообщение SokJin » Вчера, 19:13

Спасибо вам за совет. Ваша информация очень пригодилась и мы уже занимаемся выбором и консультируемся по нужным вопросам.
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