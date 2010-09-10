Как выбрать пальто для девушки?

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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Как выбрать пальто для девушки?

Сообщение Mukoll » Вчера, 19:46

Добрый вечер, мои хорошие. Нужно было бы выяснить, как правильно выбрать по настоящему хорошее пальто. Я хочу подарить своей девушке такой хороший презент. Но мне пока не удалось определиться, ведь я не имею таких познаний :) Смотрю варианты на https://djuliya.ru/zenpalto/ , знаю, что там реально качественные изделия.. В общем, было бы приятно получить какие то советы!
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