Ремонт ружья

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ремонт ружья

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 13:11

Муж попросил узнать на форуме, вдруг кто-то знает, в каком магазине можно заказать качественные запчасти на ружье сайга 12.
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