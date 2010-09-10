Ремонт ружья
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 422
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ремонт ружья
Муж попросил узнать на форуме, вдруг кто-то знает, в каком магазине можно заказать качественные запчасти на ружье сайга 12.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 614
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ремонт ружья
В прошлом году тоже решил сделать тюнинг для сайга 12, это ружье осталось ещё от брата, он себе купил новое, а мне отдал это, но с дефектами, так сказать Запчасти я покупал в интернет-магазине Zosoptic.ru, отзывы были о нём хорошие. Ассортимент мне понравился, также и цены не заоблачные как в других магазинах. Пусть ваш муж посмотрит их каталог, за качество пусть не переживает, запчасти соответствуют ГОСТу.
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