Сообщение Спартанка » Вчера, 21:10

С кредитами сейчас туго. Вообще не понятно, что будет дальше с экономикой. Нужно выбирать только с минимальной ставкой.А если нужно на короткий срок, лучше вообще обратить внимание на кредитные карты. Там 0% в течение грейс периода. Он бывает разный, от месяца до года. Судите сами…Здесь разные варианты есть. Но лучше перед оформлением все же позвонить в банк и уточнить. А то сегодня одно, завтра совсем другое. Не забывайте также о комиссиях и плату за обслуживание. Банки никогда не упустят шанс на вас заработать.