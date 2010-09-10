Кредит
Благотворительность в Рязани
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Кредит
Ребят, советую при выборе кредита использовать кредитный калькулятор онлайн который поможет Вам рассчитать переплаты по кредиту. Кстати, на самом сайте Банкирос есть около 44 банков. Каждый банк расписал свои условия с которыми вы сможете ознакомиться. Ну и так же на сайте можно без проблем подать онлайн заявку.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Кредит
Рада что вы написали полезное! Буду смотреть, изучать, должно пригодиться.
Re: Кредит
С кредитами сейчас туго. Вообще не понятно, что будет дальше с экономикой. Нужно выбирать только с минимальной ставкой.
А если нужно на короткий срок, лучше вообще обратить внимание на кредитные карты. Там 0% в течение грейс периода. Он бывает разный, от месяца до года. Судите сами…
https://www.1mbank.ru/karty/creditniye/ ... -periodom/
Здесь разные варианты есть. Но лучше перед оформлением все же позвонить в банк и уточнить. А то сегодня одно, завтра совсем другое. Не забывайте также о комиссиях и плату за обслуживание. Банки никогда не упустят шанс на вас заработать.
А если нужно на короткий срок, лучше вообще обратить внимание на кредитные карты. Там 0% в течение грейс периода. Он бывает разный, от месяца до года. Судите сами…
https://www.1mbank.ru/karty/creditniye/ ... -periodom/
Здесь разные варианты есть. Но лучше перед оформлением все же позвонить в банк и уточнить. А то сегодня одно, завтра совсем другое. Не забывайте также о комиссиях и плату за обслуживание. Банки никогда не упустят шанс на вас заработать.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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