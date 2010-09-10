Где сделать расклад Ленорман?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Где сделать расклад Ленорман?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 03:33

Где можно бесплатно сделать расклад Ленорман? Какие сайты по гаданию сейчас самые популярные и надежные? Под надежными имею в виду те, которые правильно делают расклад, по всем правилам. Какие еще расклады на таро можете посоветовать для предсказания будущего в финансовой сфере? Конкретно работа родственника интересует.
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