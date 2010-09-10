Где заказать тарелки бумажные

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Где заказать тарелки бумажные

Сообщение sasha@vera » Вчера, 16:11

Друзья, содержу свой небольшой ресторанчик. Прибыль так себе. Пытаюсь экономить на всем. Издержки все равно большие. Почитала, что возможно минимизировать затраты с помощью бумажной посуды, например. Смотрю на тарелки https://mir-konditera.ru/katalog/tovary ... m_6_shtuk/ бумажные под названием "My Little Pony". В диаметре 18 см, в комплекте 6 штук. Как считаете, цена хорошая? Может что еще подскажете из личного опыта? Буду очень признательна за советы....
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