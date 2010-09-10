Отзывы про центр восстановительной медицины и реабилитации
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Отзывы про центр восстановительной медицины и реабилитации
Форумчане, так получилось, что в своем городе маму вылечить не могут. У нас очень низкий уровень медицины. Скопила денег. Думаю, куда отправить дорогого мне человека на качественное лечение, обследования. Посмотрела по интернету предложения. Заинтересовали услуги центра https://dolgoletie22.ru/ восстановительной медицины и реабилитации в г. Барнаул. Очень хочу получить ваши отзывы или советы по этому поводу. Может кто лично там был? Расскажите, пожалуйста.
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